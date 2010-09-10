Сообщение klonik » Сегодня, 16:54

Как вы считаете, стоит ли переводить тексты с тайского на русский, на каком-то одном сайте постоянно? Или проще будет пользоваться услугами каждый раз разных площадок? Буду вам благодарна за советы и рекомендации.