Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 16:54

Как вы считаете, стоит ли переводить тексты с тайского на русский, на каком-то одном сайте постоянно? Или проще будет пользоваться услугами каждый раз разных площадок? Буду вам благодарна за советы и рекомендации.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 872
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 18:10

Привет. Мне пришлось поиски вести очень внимательно, спустя время остановилась на одной площадке и вот делюсь с вами проверенной информацией. На её страницах вы сможете не просто перевести текст с тайского языка на русский, но ещё и узнать много всего интересного и полезного. Здесь learnthai.pro я прочитала, как найти репетитора и воспользоваться его услугами. Можно осваивать новые языки дистанционно, сидя за компьютером и поэтому, захотелось отписаться и помочь вам настроиться на поиски информации, которая в любом случае пригодится.
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