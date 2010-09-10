Подскажите
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Подскажите
Как вы считаете, стоит ли переводить тексты с тайского на русский, на каком-то одном сайте постоянно? Или проще будет пользоваться услугами каждый раз разных площадок? Буду вам благодарна за советы и рекомендации.
Re: Подскажите
Привет. Мне пришлось поиски вести очень внимательно, спустя время остановилась на одной площадке и вот делюсь с вами проверенной информацией. На её страницах вы сможете не просто перевести текст с тайского языка на русский, но ещё и узнать много всего интересного и полезного. Здесь learnthai.pro я прочитала, как найти репетитора и воспользоваться его услугами. Можно осваивать новые языки дистанционно, сидя за компьютером и поэтому, захотелось отписаться и помочь вам настроиться на поиски информации, которая в любом случае пригодится.
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