Сообщение klonik » Сегодня, 17:06

Привет, друзья! Я ищу надежную компанию, специализирующуюся на сварке изделий из металла. У меня есть несколько проектов, где требуется качественная сварка металлических деталей. Если у вас есть информация о компаниях или мастерах, которые обладают такими навыками, подскажите.