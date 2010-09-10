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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 874 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Подскажите Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 16:05 Необходимо закупить оборудование для производства белков и моноклональных антител. Подскажите, услугами, каких компаний уже приходилось пользоваться? Буду благодарна вам за советы от лица всей нашей организации. Вернуться к началу

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 873 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Подскажите Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 17:39 Знакомая ситуация, мне нужно было в срочном порядке решить вопрос с поиском и закупкой оборудования. Начальство попросило справиться с поставленной задачей за неделю, биореактор купить удалось на сайте производителя, без переплаты в несколько раз. С посредниками мы уже давно не сотрудничаем, выбираем только крупные организации, которые готовы пойти навстречу и решить все вопросы, связанные с покупкой быстро. Могу рекомендовать вам эту международную контору со штаб-квартирой в Москве, за годы она наработала неплохую репутацию и продолжает вести свою деятельность в выбранном направлении. Вернуться к началу

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