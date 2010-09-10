Подскажите
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Подскажите
Необходимо закупить оборудование для производства белков и моноклональных антител. Подскажите, услугами, каких компаний уже приходилось пользоваться? Буду благодарна вам за советы от лица всей нашей организации.
Re: Подскажите
Знакомая ситуация, мне нужно было в срочном порядке решить вопрос с поиском и закупкой оборудования. Начальство попросило справиться с поставленной задачей за неделю, биореактор купить удалось на сайте производителя, без переплаты в несколько раз. С посредниками мы уже давно не сотрудничаем, выбираем только крупные организации, которые готовы пойти навстречу и решить все вопросы, связанные с покупкой быстро. Могу рекомендовать вам эту международную контору со штаб-квартирой в Москве, за годы она наработала неплохую репутацию и продолжает вести свою деятельность в выбранном направлении.
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