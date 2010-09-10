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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 874 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Подскажите Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 16:14 Приветствую всех! Я ищу кулинарный ресурс, где можно найти рецепты национальных кухонь разных стран. Хочется попробовать готовить блюда из разных культур и расширить свой кулинарный опыт. Какие сайты или блоги вы могли бы порекомендовать? Вернуться к началу

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 872 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Подскажите Цитата Сообщение klonik » 53 минуты назад Привет всем! Если ты хочешь попробовать готовить блюда из разных культур и национальных кухонь, я рекомендую обратить внимание на кулинарное сообщество Mr-Chef.ru https://mr-chef.ru . Этот сайт предлагает обширную коллекцию рецептов, включающих блюда различных кулинарных традиций со всего мира. Я сама искала подобные ресурсы и была приятно удивлена многообразию доступных рецептов. Они предлагают подробные инструкции по приготовлению, а также делятся интересными фактами о кулинарной культуре разных стран. Mr-Chef.ru стал для меня настоящим источником вдохновения и возможности расширить мой кулинарный опыт. Рекомендую обратиться к ним и насладиться разнообразием национальных кухонь! Вернуться к началу

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