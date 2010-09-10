Пансионат для пенсионеров
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Пансионат для пенсионеров
Отличные дома инвалидов и пансионаты для пожилых с оплатой от 1000 рублей в сутки позволят съездить на отдых или сделать ремонт в квартире https://dom-invalidov.ru/pansionaty-dlya-pozhilyh/. Если нужны услуги, которые предлагают пансионаты для пожилых или психоневрологические интернаты, то их можно найти на сайте «Достойная старость» с градациями по параметрам: имени, цене, рейтингу заведений.
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