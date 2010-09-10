Подскажите
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Подскажите
Привет. Расскажите, в какие оружейные салоны Москвы вам уже приходилось обращаться и где можно купить охотничье нарезное ружьё? Папа загорелся идеей купить себе карабин, без вашей помощи не обойтись.
Re: Подскажите
Добрый день. Мне знакома тема поиска, бывает, как сяду в интернете просматривать каталоги интернет магазинов, потом смотрю на часы – уже больше часа прошло, а то и два. Единственное, что могу вам посоветовать, это купить нарезное охотничье ружье в Москве в проверенном салоне с хорошей репутацией. Я остановилась на одном подходящем варианте, потому что в каталоге действительно много всего. Приценилась, муж давно хотел себе карабин взять – мы в онлайне всё внимательно посмотрели и лично посетили оружейный салон. Обошлось без консультаций, пришли и сразу купили.
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