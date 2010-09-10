Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 874
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 10:42

Привет. Расскажите, в какие оружейные салоны Москвы вам уже приходилось обращаться и где можно купить охотничье нарезное ружьё? Папа загорелся идеей купить себе карабин, без вашей помощи не обойтись.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 875
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 11:30

Добрый день. Мне знакома тема поиска, бывает, как сяду в интернете просматривать каталоги интернет магазинов, потом смотрю на часы – уже больше часа прошло, а то и два. Единственное, что могу вам посоветовать, это купить нарезное охотничье ружье в Москве в проверенном салоне с хорошей репутацией. Я остановилась на одном подходящем варианте, потому что в каталоге действительно много всего. Приценилась, муж давно хотел себе карабин взять – мы в онлайне всё внимательно посмотрели и лично посетили оружейный салон. Обошлось без консультаций, пришли и сразу купили.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость