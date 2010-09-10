Подскажите
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Подскажите
Всем привет. У меня стали болеть кисти рук, вообще непонятно по какой причине. Вроде бы нигде не ударялась, но не могу по утрам руки поднять, больно. Куда стоит заглянуть уже в ближайшее время, чтобы узнать, как лечиться?
Re: Подскажите
Вам нужен кинезиолог, могу посетовать только одного специалиста, у которого была на приёме лично. Мастер с волшебными руками по имени Евгений быстро поставил меня на ноги. Перестало болеть плечо, которое ныло очень долгое время. Оказалось, что кинезиология лечение это совсем не больно. Уже после первого сеанса улучшилось моё самочувствие и боль начала отступать. Помогло, ещё два раза ходила на сеансы и проблема окончательно решилась. Сейчас у меня ничего не болит, чувствую себя энергичной и работоспособной женщиной, которая готова свернуть горы и всё благодаря врачу.
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