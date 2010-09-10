Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 877
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 18:46

Всем привет. У меня стали болеть кисти рук, вообще непонятно по какой причине. Вроде бы нигде не ударялась, но не могу по утрам руки поднять, больно. Куда стоит заглянуть уже в ближайшее время, чтобы узнать, как лечиться?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 876
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 19:57

Вам нужен кинезиолог, могу посетовать только одного специалиста, у которого была на приёме лично. Мастер с волшебными руками по имени Евгений быстро поставил меня на ноги. Перестало болеть плечо, которое ныло очень долгое время. Оказалось, что кинезиология лечение это совсем не больно. Уже после первого сеанса улучшилось моё самочувствие и боль начала отступать. Помогло, ещё два раза ходила на сеансы и проблема окончательно решилась. Сейчас у меня ничего не болит, чувствую себя энергичной и работоспособной женщиной, которая готова свернуть горы и всё благодаря врачу.
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