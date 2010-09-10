Сообщение zevc » Вчера, 18:46

Всем привет. У меня стали болеть кисти рук, вообще непонятно по какой причине. Вроде бы нигде не ударялась, но не могу по утрам руки поднять, больно. Куда стоит заглянуть уже в ближайшее время, чтобы узнать, как лечиться?