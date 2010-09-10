Подскажите
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Подскажите
Нужно до конца мая найти нового поставщика женских и мужских головных уборов. С какими компаниями вам уже приходилось сотрудничать? Делают ли они доставку по всей территории страны?
Re: Подскажите
Да, делают доставку и можно уже в ближайшее время ознакомиться с каталогом, только потом сформировать заявку на покупку позиций, которые приглянулись. Мне удалось решить важные вопросы, связанные с выбором способа оплаты быстро, тут https://opt-hat.com.ua/ua/ нашла женские, мужские и детские головные уборы. Выбрала шляпы, панамы, бейсболки, капитанки и качество очень порадовало. Могу сказать, что оно просто на высоте, тем более за такие небольшие деньги. Оптом планирую и дальше скупляться у этих ребят, покупать всё необходимое и вам советую поступать также.
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