Сообщение klonik » Сегодня, 09:50

Всем привет. Свадьба на 100 человек у нас намечается в конце августа и хотелось бы решить вопрос с поиском и арендой банкетного зала для торжества. С какими агентствами столицы вам уже приходилось сотрудничать?