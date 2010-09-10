Свадьба
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Свадьба
Всем привет. Свадьба на 100 человек у нас намечается в конце августа и хотелось бы решить вопрос с поиском и арендой банкетного зала для торжества. С какими агентствами столицы вам уже приходилось сотрудничать?
Re: Свадьба
Я заказывала свадьбу под ключ, и мне помогли буквально во всём. Не пришлось переживать и нервничать, где отмечать и тем более – самостоятельно вести поиски банкетного зала. Всю работу выполнили сотрудники, тут https://darsy-wed.ru/uslugi/banketnye-zaly-dlya-svadby/ вы можете узнать о стоимости услуг. Останется только номер телефона указать для связи и на помощь обязательно придёт менеджер, который расскажет и подскажет, что к чему, ответит на все вопросы. Команда профессионалов уже много лет занимается организацией свадебных торжеств, не вижу смысла пытаться что-то делать самостоятельно, когда за тебя могут решить все вопросы и проблемы.
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