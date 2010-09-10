Сообщение zevc » Сегодня, 12:43

Привет. Мечтаю о деревянном каркасном доме, мы с мужем планируем вложить все накопленные деньги в его строительство. Что скажете, куда стоит заглянуть в ближайшее время, чтобы задать вопросы специалистам?