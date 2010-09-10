Сообщение klonik » Сегодня, 14:14

Здравствуйте. Можете поделиться советами, какую компанию стоит рассматривать в качестве основного варианта для сотрудничества и покупки рефлектометров? Хотелось бы почитать ваши комментарии, потому что нам уже в ближайшее время нужно найти партнёра.