Центр Водительского Мастерства
Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения
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Re: Центр Водительского Мастерства
hardbone писал(а):Колхозник, на мой взгляд, вы оба хороши в этой ситуации. Он рискованно полез и потом вел себя как упертый четвероногий, а ты нарушил понятия царящие на наших дорогах и п.11.3, чем и разъярил его.
Я и не чувствую себя на 100% правым. Потроллил мужика маленько, ничего доброго.
Про понятия да, пропускать вперёд себя всякого динамичного, у кого машина больше и рожа толще, я как-то пока не приучился.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Центр Водительского Мастерства
в городе открылся какой-то новый центр водительского мастерства (по методике Цыганкова) ryazancvvm.ru, имеет ли к нему какое либо отношение ask?
Re: Центр Водительского Мастерства
Занимаюсь у Александра Сергеевича Кожина (ask).На мой взгляд, он абсолютный эксперт в вопросах водительского мастерства и всего, что с этим связано. И, что гораздо важнее, способный передать ученику свои знания и опыт. Только положительные отзывы и рекомендации всем (даже считающими себя опытными водителями).
Одни боялись Билли Бонса, другие - Слепого Пью, а меня боялся сам Флинт.
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