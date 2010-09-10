Сообщение VovanZa » 20 июл 2015, 11:24

Занимаюсь у Александра Сергеевича Кожина (ask).На мой взгляд, он абсолютный эксперт в вопросах водительского мастерства и всего, что с этим связано. И, что гораздо важнее, способный передать ученику свои знания и опыт. Только положительные отзывы и рекомендации всем (даже считающими себя опытными водителями).

Одни боялись Билли Бонса, другие - Слепого Пью, а меня боялся сам Флинт.