Центр Водительского Мастерства

Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения

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Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3622
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: Центр Водительского Мастерства

Сообщение Колхозник » 16 апр 2013, 21:31

hardbone писал(а):Колхозник, на мой взгляд, вы оба хороши в этой ситуации. Он рискованно полез и потом вел себя как упертый четвероногий, а ты нарушил понятия царящие на наших дорогах и п.11.3, чем и разъярил его.


Я и не чувствую себя на 100% правым. Потроллил мужика маленько, ничего доброго.
Про понятия да, пропускать вперёд себя всякого динамичного, у кого машина больше и рожа толще, я как-то пока не приучился.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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logdam
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1445
Зарегистрирован: 27 фев 2009, 17:06

Re: Центр Водительского Мастерства

Сообщение logdam » 20 фев 2014, 15:25

в городе открылся какой-то новый центр водительского мастерства (по методике Цыганкова) ryazancvvm.ru, имеет ли к нему какое либо отношение ask?
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VovanZa
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1273
Зарегистрирован: 09 ноя 2004, 18:01
Откуда: Рязань

Re: Центр Водительского Мастерства

Сообщение VovanZa » 20 июл 2015, 11:24

Занимаюсь у Александра Сергеевича Кожина (ask).На мой взгляд, он абсолютный эксперт в вопросах водительского мастерства и всего, что с этим связано. И, что гораздо важнее, способный передать ученику свои знания и опыт. Только положительные отзывы и рекомендации всем (даже считающими себя опытными водителями).
Одни боялись Билли Бонса, другие - Слепого Пью, а меня боялся сам Флинт.
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ask
Гость RZN.info
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 20 окт 2010, 19:10

Re: Центр Водительского Мастерства

Сообщение ask » 49 минут назад

Приветствую всех Форумчан! Извините за долгое молчание. Отвечая на последние сообщения - к франшизе Цыганкова я никакого отношения не имею, площадка в Турлатово стала неактуальна с современными авто и меня там нет, репетиторством практическим в данный момент времени занимаюсь. Спасибо всем за добрые слова! Если есть вопросы -спрашивайте - отвечу.
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