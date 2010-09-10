Центр Водительского Мастерства
Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения
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Re: Центр Водительского Мастерства
hardbone писал(а):Колхозник, на мой взгляд, вы оба хороши в этой ситуации. Он рискованно полез и потом вел себя как упертый четвероногий, а ты нарушил понятия царящие на наших дорогах и п.11.3, чем и разъярил его.
Я и не чувствую себя на 100% правым. Потроллил мужика маленько, ничего доброго.
Про понятия да, пропускать вперёд себя всякого динамичного, у кого машина больше и рожа толще, я как-то пока не приучился.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Центр Водительского Мастерства
в городе открылся какой-то новый центр водительского мастерства (по методике Цыганкова) ryazancvvm.ru, имеет ли к нему какое либо отношение ask?
Re: Центр Водительского Мастерства
Занимаюсь у Александра Сергеевича Кожина (ask).На мой взгляд, он абсолютный эксперт в вопросах водительского мастерства и всего, что с этим связано. И, что гораздо важнее, способный передать ученику свои знания и опыт. Только положительные отзывы и рекомендации всем (даже считающими себя опытными водителями).
Одни боялись Билли Бонса, другие - Слепого Пью, а меня боялся сам Флинт.
Re: Центр Водительского Мастерства
Приветствую всех Форумчан! Извините за долгое молчание. Отвечая на последние сообщения - к франшизе Цыганкова я никакого отношения не имею, площадка в Турлатово стала неактуальна с современными авто и меня там нет, репетиторством практическим в данный момент времени занимаюсь. Спасибо всем за добрые слова! Если есть вопросы -спрашивайте - отвечу.
Re: Центр Водительского Мастерства
Всем привет! Уважаемые форумчане. Хочу Вас предупредить. В это лето, кто пришел на тесты после автошколы, т.е. с правами 100% не могут остановиться со скорости 40 км.ч в нужном месте. Не надо думать, что они вовремя остановятся за Вами. Растягивайте своё торможение, если за Вами едет авто с вскл знаком! Удачи
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