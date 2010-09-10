Центр Водительского Мастерства
Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения
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Re: Центр Водительского Мастерства
hardbone писал(а):Колхозник, на мой взгляд, вы оба хороши в этой ситуации. Он рискованно полез и потом вел себя как упертый четвероногий, а ты нарушил понятия царящие на наших дорогах и п.11.3, чем и разъярил его.
Я и не чувствую себя на 100% правым. Потроллил мужика маленько, ничего доброго.
Про понятия да, пропускать вперёд себя всякого динамичного, у кого машина больше и рожа толще, я как-то пока не приучился.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Центр Водительского Мастерства
в городе открылся какой-то новый центр водительского мастерства (по методике Цыганкова) ryazancvvm.ru, имеет ли к нему какое либо отношение ask?
Re: Центр Водительского Мастерства
Занимаюсь у Александра Сергеевича Кожина (ask).На мой взгляд, он абсолютный эксперт в вопросах водительского мастерства и всего, что с этим связано. И, что гораздо важнее, способный передать ученику свои знания и опыт. Только положительные отзывы и рекомендации всем (даже считающими себя опытными водителями).
Одни боялись Билли Бонса, другие - Слепого Пью, а меня боялся сам Флинт.
Re: Центр Водительского Мастерства
Приветствую всех Форумчан! Извините за долгое молчание. Отвечая на последние сообщения - к франшизе Цыганкова я никакого отношения не имею, площадка в Турлатово стала неактуальна с современными авто и меня там нет, репетиторством практическим в данный момент времени занимаюсь. Спасибо всем за добрые слова! Если есть вопросы -спрашивайте - отвечу.
Re: Центр Водительского Мастерства
Всем привет! Уважаемые форумчане. Хочу Вас предупредить. В это лето, кто пришел на тесты после автошколы, т.е. с правами 100% не могут остановиться со скорости 40 км.ч в нужном месте. Не надо думать, что они вовремя остановятся за Вами. Растягивайте своё торможение, если за Вами едет авто с вскл знаком! Удачи
Re: Центр Водительского Мастерства
У многих кстати еще неправильны взгляд на дорогу - смотрят перед носом, а этому к глубокому сожалению, не учат в автошколе (правильно смотреть и думать, задолбался жену переучивать не тормозить со сцеплением в свое время). У многих пространственный кретинизм еще до кучи.
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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