Сообщение klonik » Сегодня, 14:06

Здравствуйте. Было бы неплохо уже до конца мая решить вопрос с поиском и выбором компании, которая предлагает купить оборудование для кабинетов УЗИ. С чего вы посоветуете начать поиски?