Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте. Было бы неплохо уже до конца мая решить вопрос с поиском и выбором компании, которая предлагает купить оборудование для кабинетов УЗИ. С чего вы посоветуете начать поиски?
Re: Подскажите
Знакомые эмоции, потому что я сама просматривала в интернете разные сайты, а потом остановилась на одном из вариантов. Рекомендую вам ознакомиться с условиями сотрудничества и ценами, прежде чем формировать заявку. Оборудование для УЗИ купить можно в интернете, и если заказывать напрямую, то стоит гораздо дешевле. Я осталась довольна, поэтому решила с вами поделиться ссылкой и помочь настроиться на просмотр информации и сбор ответов на важные вопросы. Менеджер ответил на вопросы быстро, помог мне разобраться во всех важных нюансах и поэтому, не получилось остаться в стороне от сообщения.
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