Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 884
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 14:06

Здравствуйте. Было бы неплохо уже до конца мая решить вопрос с поиском и выбором компании, которая предлагает купить оборудование для кабинетов УЗИ. С чего вы посоветуете начать поиски?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 885
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 14:23

Знакомые эмоции, потому что я сама просматривала в интернете разные сайты, а потом остановилась на одном из вариантов. Рекомендую вам ознакомиться с условиями сотрудничества и ценами, прежде чем формировать заявку. Оборудование для УЗИ купить можно в интернете, и если заказывать напрямую, то стоит гораздо дешевле. Я осталась довольна, поэтому решила с вами поделиться ссылкой и помочь настроиться на просмотр информации и сбор ответов на важные вопросы. Менеджер ответил на вопросы быстро, помог мне разобраться во всех важных нюансах и поэтому, не получилось остаться в стороне от сообщения.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей