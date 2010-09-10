Подскажите
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Подскажите
Привет. Прошу вас о помощи, нужно оценить квартиру для банка в Питере, и речь идёт о новостройке. С какими организациями вам уже приходилось вести сотрудничество и почему приняли такое решение?
Re: Подскажите
Мне пришлось в интернете поиски вести и сравнивать цены, а потом уже только остановилась на одной питерской конторе, которая работает на рынке услуг не первый год. Рекомендую вам заглянуть вот сюда https://priemka.spb.ru/ и останется только сформировать заявку на предоставление нужной услуги. Хорошо, что можно в интернете взять и воспользоваться помощью компании, которая не первый год проводит оценку недвижимости. Обратите внимание, на сайте сразу указана стоимость оценки квартиры для банка, не придётся лишний раз звонить и уточнять этот важный нюанс.
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