Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 886
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 14:14

Привет. Прошу вас о помощи, нужно оценить квартиру для банка в Питере, и речь идёт о новостройке. С какими организациями вам уже приходилось вести сотрудничество и почему приняли такое решение?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 887
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 14:22

Мне пришлось в интернете поиски вести и сравнивать цены, а потом уже только остановилась на одной питерской конторе, которая работает на рынке услуг не первый год. Рекомендую вам заглянуть вот сюда https://priemka.spb.ru/ и останется только сформировать заявку на предоставление нужной услуги. Хорошо, что можно в интернете взять и воспользоваться помощью компании, которая не первый год проводит оценку недвижимости. Обратите внимание, на сайте сразу указана стоимость оценки квартиры для банка, не придётся лишний раз звонить и уточнять этот важный нюанс.
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