Обмен ethereum на монобанк

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viktorcok
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13
Откуда: Москва

Обмен ethereum на монобанк

Сообщение viktorcok » 24 май 2023, 13:17

Для меня после того как со мной расчитались криптовалютой ethereum стоит задача её обналичить. Дайте совет...
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viktorcok
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13
Откуда: Москва

Re: Обмен ethereum на монобанк

Сообщение viktorcok » 24 май 2023, 15:57

Сам нашел решение, делюсь с форумчанами тем как я это сделал. Самая простая и понятная форма вывода криптовалюты – через обменник. Здесь вы сами выбираете схему обмена на счет своего кошелька. Сами посмотрите рейтинг всех обменников которые меняют ethereum на монобанк https://whitexchangers.com/ru/exchange- ... -MONOBUAH/
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Откуда: Киев
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Re: Обмен ethereum на монобанк

Сообщение Зинаидушка » Сегодня, 13:42

А на какую карту выводите? Меня вот этот вопрос интересует.
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