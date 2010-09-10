Обмен ethereum на монобанк
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Обмен ethereum на монобанк
Для меня после того как со мной расчитались криптовалютой ethereum стоит задача её обналичить. Дайте совет...
Re: Обмен ethereum на монобанк
Сам нашел решение, делюсь с форумчанами тем как я это сделал. Самая простая и понятная форма вывода криптовалюты – через обменник. Здесь вы сами выбираете схему обмена на счет своего кошелька. Сами посмотрите рейтинг всех обменников которые меняют ethereum на монобанк https://whitexchangers.com/ru/exchange- ... -MONOBUAH/
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 90
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
- Откуда: Киев
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Re: Обмен ethereum на монобанк
А на какую карту выводите? Меня вот этот вопрос интересует.
Re: Обмен ethereum на монобанк
Про криптовалютные карты https://incrypted.com/10-lychih-kriptovalytnyh-kart-dlya-vyvoda-bitcoina/ , про вывод usdt, битка и эфира. Как сделать это максимально быстро и выгодно, есть статья с подборкой лучших криптокарт от Incrypted. Тут об этом прочитаете и сможете разобраться в этом вопросе. На сайте кроме этого еще много полезной информации.
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