Сообщение zevc » Сегодня, 10:27

Хотела у вас поинтересоваться, на каком сайте заказывать машинную штукатурку? Если честно, то у меня нет времени и желания всё внимательно изучать в интернете, поэтому решила у вас поинтересоваться и спросить.