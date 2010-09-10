Штукатурка
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Штукатурка
Хотела у вас поинтересоваться, на каком сайте заказывать машинную штукатурку? Если честно, то у меня нет времени и желания всё внимательно изучать в интернете, поэтому решила у вас поинтересоваться и спросить.
Re: Штукатурка
Знакомая ситуация, мне тоже не у кого было спросить и пришлось импровизировать – могу с вами поделиться ссылкой на сайт компании, которая заслуживает внимания. Ребята уже не первый год ведут свою деятельность в Москве, они всегда готовы помочь и решить любую проблему. Рекомендую узнать о стоимости услуги, машинная штукатурка ознакомиться с фотографиями готовых работ и задать вопросы менеджеру, если они конечно, останутся. Мне вот и так всё было понятно, поэтому оставила заявку, и она была обработана быстро, урегулировали вопросы: согласовали время и день, когда бригада приедет по указанному адресу. К слову будет написано, команда работает как часы, чётко и слаженно.
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