Штукатурка

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 888
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Штукатурка

Сообщение zevc » Сегодня, 10:27

Хотела у вас поинтересоваться, на каком сайте заказывать машинную штукатурку? Если честно, то у меня нет времени и желания всё внимательно изучать в интернете, поэтому решила у вас поинтересоваться и спросить.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 887
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Штукатурка

Сообщение klonik » 57 минут назад

Знакомая ситуация, мне тоже не у кого было спросить и пришлось импровизировать – могу с вами поделиться ссылкой на сайт компании, которая заслуживает внимания. Ребята уже не первый год ведут свою деятельность в Москве, они всегда готовы помочь и решить любую проблему. Рекомендую узнать о стоимости услуги, машинная штукатурка ознакомиться с фотографиями готовых работ и задать вопросы менеджеру, если они конечно, останутся. Мне вот и так всё было понятно, поэтому оставила заявку, и она была обработана быстро, урегулировали вопросы: согласовали время и день, когда бригада приедет по указанному адресу. К слову будет написано, команда работает как часы, чётко и слаженно.
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