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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 888 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Подскажите Цитата Сообщение klonik » 49 минут назад Хотела у вас спросить, получится ли настроить комнатную антенну самостоятельно? Не хочу вызывать специалиста, проще сделать самой. Надеюсь, что вы отпишетесь и поделитесь рекомендациями, где искать инструкцию. Вернуться к началу

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 889 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Подскажите Цитата Сообщение zevc » 35 минут назад Конечно, помогу чем смогу. Буквально недавно мне самой пришлось в интернете изучать страницы сайтов, только потом остановилась на одной публикации. В вашем полном распоряжении пошаговая инструкция, тут https://smart-iptv.ru/ можно открыть её уже через несколько минут и останется только сделать всё, что расписано по пунктам. Мне с первого прочтения всё стало понятно и ясно, поэтому выполнила полный спектр работ от начала и до конца сама, даже мужа не просила помочь мне. Думаю, что вам обязательно нужно себе куда-то сохранить ссылку на сайт, там много полезных советов и рекомендаций. Вернуться к началу

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