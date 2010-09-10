Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 888
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » 49 минут назад

Хотела у вас спросить, получится ли настроить комнатную антенну самостоятельно? Не хочу вызывать специалиста, проще сделать самой. Надеюсь, что вы отпишетесь и поделитесь рекомендациями, где искать инструкцию.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 889
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 35 минут назад

Конечно, помогу чем смогу. Буквально недавно мне самой пришлось в интернете изучать страницы сайтов, только потом остановилась на одной публикации. В вашем полном распоряжении пошаговая инструкция, тут https://smart-iptv.ru/ можно открыть её уже через несколько минут и останется только сделать всё, что расписано по пунктам. Мне с первого прочтения всё стало понятно и ясно, поэтому выполнила полный спектр работ от начала и до конца сама, даже мужа не просила помочь мне. Думаю, что вам обязательно нужно себе куда-то сохранить ссылку на сайт, там много полезных советов и рекомендаций.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость