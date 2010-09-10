Подскажите
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Подскажите
Хотела у вас спросить, получится ли настроить комнатную антенну самостоятельно? Не хочу вызывать специалиста, проще сделать самой. Надеюсь, что вы отпишетесь и поделитесь рекомендациями, где искать инструкцию.
Re: Подскажите
Конечно, помогу чем смогу. Буквально недавно мне самой пришлось в интернете изучать страницы сайтов, только потом остановилась на одной публикации. В вашем полном распоряжении пошаговая инструкция, тут https://smart-iptv.ru/ можно открыть её уже через несколько минут и останется только сделать всё, что расписано по пунктам. Мне с первого прочтения всё стало понятно и ясно, поэтому выполнила полный спектр работ от начала и до конца сама, даже мужа не просила помочь мне. Думаю, что вам обязательно нужно себе куда-то сохранить ссылку на сайт, там много полезных советов и рекомендаций.
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