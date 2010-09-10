Сеанс гипноза за миллион рублей: как проведение сеанса в Третьяковской галерее вызвало бурю в соцсетях"
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Сеанс гипноза за миллион рублей: как проведение сеанса в Третьяковской галерее вызвало бурю в соцсетях"
Проведение сеанса гипноза в Третьяковской галерее вызвало много дискуссий в социальных сетях. Судя по видео, которое попало в сеть – пациентом был некий художник. Он который заплатил миллион рублей за сеанс у известной квантового психолога, регрессолога и гипнолога Аллы Колупаевой. На ее официальном сайте указано, что она провела более 5000 успешных сеансов гипноза.
Сеанс проходил прямо на кушетке в галерее, рядом с известными картинами. Колупаева опубликовала видео процесса на своем канале в Telegram https://t.me/AcademyKolupaevaHypnosis/1734 но не раскрыла причину такой высокой стоимости. Художник прокомментировал сеанс и попросил его не беспокоить.
«Слушайте, это личное дело каждого. Да, я заплатил миллион рублей, я могу себе это позволить и сеанс у Аллы — это, наверное, лучшее событие за последние несколько лет в моей жизни. Все остальные вопросы пожалуйста мимо, я не буду комментировать» Александр, художник
Некоторые пользователи социальных сетей высказали свое недовольство по поводу проведения такого сеанса в общественном месте, а также из-за высокой стоимости. Пользователей возмутило место проведения уникального психологического эксперимента.
«Почему проводили именно там? Можно было просто в парке, зачем в Третьяковке то?» - пользователь ВК с ником Анна Баут
«Ну вообще и не стыдно! В таком месте красивом и такое хулиганство…» - пользователь ВК с ником Олег Рябов
Но большинство оценило такой перформанс положительно, Аллу и пациента похвалили за смелость и соблюдение всех правил галереи.
«Что вы все накинулась? Ребята молодцы, лавочки в Третьяковке чтобы на них сидеть или прилечь, почему нет? Они тихо пообщались, провели свой гипноз и ушли. Браво, Алла вы молодец!» - пользователь ВК с ником Ольга Фролцева
Однако, каждый человек должен решать сам, нужно ли ему обратиться к гипнологу, и, возможно, лучше всего сначала проконсультироваться с медицинскими специалистами.
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