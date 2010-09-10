Изготовление иконостасов

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viktorcok
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13
Откуда: Москва

Изготовление иконостасов

Сообщение viktorcok » 23 минуты назад

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Иконостас - это церковная конструкция, которая разделяет алтарь и церковь. Он состоит из икон, которые размещаются в определенном порядке и обрамляются декоративными элементами. Иконостасы могут быть изготовлены из различных материалов, таких как дерево, металл, стекло и камень.
Изготовление иконостаса - это сложный процесс, который требует высокого уровня мастерства и знаний. Сначала создается эскиз иконостаса, который определяет его форму и размер. Затем начинается процесс создания каркаса из дерева или металла. После этого на каркас устанавливаются иконы и декоративные элементы.
Иконостасы обычно украшаются резьбой, позолотой, эмалями и другими материалами. Они могут иметь различные формы и размеры, в зависимости от размера церкви и ее стиля.
В заключение, изготовление иконостасов - это искусство, которое требует не только мастерства, но и вдохновения. Иконы, которые используются в иконостасе, должны быть выбраны с учетом их символического значения и соответствия стилю церкви.
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