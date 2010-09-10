Сообщение zevc » Вчера, 14:32

Привет. Хотела спросить, на каком сайте вы обычно делаете ставки на спорт? А то я пока новичок в таких вопросах, решила у вас поинтересоваться и спросить. Можете проконсультировать на этот счёт?