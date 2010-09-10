Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 893
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » 38 минут назад

Здравствуйте. С чего начать просмотр информации и поиски в интернете автосалонов Ростова? Это будет мой первый опыт покупки машины онлайн, поэтому не откажусь от вашей консультации и помощи.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 891
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 11 минут назад

Я выбрала салон Комфорт авто и могу с вами поделиться ссылкой, чтобы вы внимательно ознакомились с отзывами, прежде чем посещать официальный сайт и покупать машину онлайн. На самом деле так намного удобнее, здесь https://otzovik-rostov.ru/komfort-avto вся полезная информация уже перед глазами и я уверена, что она вам ещё пригодится и поможет сориентироваться и найти ответы на все важные вопросы, сидя на любимом диване. А ещё, я была искреннее удивлена, потому что не знала что в нашем городе так много автосалонов, теперь всем знакомым и друзьям рекомендую этот сайт.
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