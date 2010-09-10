Памятники из гранита
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Памятники из гранита
Подскажите где в Минске недорого делают памятники из гранита?
- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Re: Памятники из гранита
Если вы из Минска я бы вам порекомендовала зайти посмотреть на сайт компании Амадеус какие они делают памятники из гранита Точно знаю, что там используют только качественные материалы поэтому все их монолитные блоки без сколов и царапин. И главное конечно низкая цена плюс то что они предлагают широкий выбор камня для изготовления памятников любого уровня сложности.
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