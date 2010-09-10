Инвестиции
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Инвестиции
Как вы считаете выгодны ли сейчас инвестиции на фондовом рынке через БКС?
- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Re: Инвестиции
Буду честна я не достаточно в этом вопросе компетентна чтобы вам что-то рекомендовать насчет инвестиций однако читала вот статью на финансовом портале как раз по этой теме https://b-mag.ru/investicii-na-fondovom ... ija-deneg/ и в неё говорится, что это самый доступный, в меру рисковый и прибыльный способ вложения денег. Главное нужно правильно подобрать брокера чтобы он совпадал идеально по критериям: надежность, понятные тарифы с низкими комиссиями. И вот с ним можно инвестировать через БКС
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