Инвестиции

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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Инвестиции

Сообщение Радищева » Вчера, 20:27

Как вы считаете выгодны ли сейчас инвестиции на фондовом рынке через БКС?
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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Re: Инвестиции

Сообщение Шапошникова » 36 минут назад

Буду честна я не достаточно в этом вопросе компетентна чтобы вам что-то рекомендовать насчет инвестиций однако читала вот статью на финансовом портале как раз по этой теме https://b-mag.ru/investicii-na-fondovom ... ija-deneg/ и в неё говорится, что это самый доступный, в меру рисковый и прибыльный способ вложения денег. Главное нужно правильно подобрать брокера чтобы он совпадал идеально по критериям: надежность, понятные тарифы с низкими комиссиями. И вот с ним можно инвестировать через БКС
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