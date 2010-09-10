Срочный автовыкуп
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Срочный автовыкуп
Добрый день. Я попала в аварию на дороге, хочу продать автомобиль и купить что-то другое. Можете проконсультировать меня по поводу выбора организации для сотрудничества? Живу в Питере.
Re: Срочный автовыкуп
Конечно, помогу чем смогу. Мне пришлось больше часа просматривать разные сайты, а потом остановилась на одной компании. Рекомендую вам ознакомиться с условиями сотрудничества и общей информацией на страницах площадки, прежде чем срочный автовыкуп в СПб заказывать. Все, как и написано, в течение одного часа автомобиль оценили и выдали мне деньги. Быстро, я даже и не ожидала, что так получится, мало ли сама процедура растянулась бы на пару дней, но нет. Приятно иметь дело с профессионалами, которые всегда идут навстречу.
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