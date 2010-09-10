Срочный автовыкуп

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 893
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Срочный автовыкуп

Сообщение klonik » 33 минуты назад

Добрый день. Я попала в аварию на дороге, хочу продать автомобиль и купить что-то другое. Можете проконсультировать меня по поводу выбора организации для сотрудничества? Живу в Питере.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 894
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Срочный автовыкуп

Сообщение zevc » 8 минут назад

Конечно, помогу чем смогу. Мне пришлось больше часа просматривать разные сайты, а потом остановилась на одной компании. Рекомендую вам ознакомиться с условиями сотрудничества и общей информацией на страницах площадки, прежде чем срочный автовыкуп в СПб заказывать. Все, как и написано, в течение одного часа автомобиль оценили и выдали мне деньги. Быстро, я даже и не ожидала, что так получится, мало ли сама процедура растянулась бы на пару дней, но нет. Приятно иметь дело с профессионалами, которые всегда идут навстречу.
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