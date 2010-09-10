Создание сайта
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Создание сайта
Я не знаю, услугами какого сайта воспользоваться для заказа разработки интернет магазина. Поможете советами? Буду благодарна, если отпишетесь и проконсультируете меня уже в ближайшее время.
Re: Создание сайта
Конечно, помогу чем смогу. Мне пришлось больше часа потратить на просмотр и поиски в интернете разных сайтов, а потом остановилась на одном из них. И вот не получилось остаться в стороне от вашего сообщения. Компания по программированию сайтов на hmlt, css, php здесь https://www.zuber.kz предлагает сначала ознакомиться с ценами и видами услуг, прежде чем останавливаться на одной из них. Я считаю, что нужно отдавать предпочтение проверенным и надёжным организациям, которые уже не первый год предлагают всем и каждому клиенту широкий спектр услуг и демократичные цены.
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