Создание сайта

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 895
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Создание сайта

Сообщение zevc » 44 минуты назад

Я не знаю, услугами какого сайта воспользоваться для заказа разработки интернет магазина. Поможете советами? Буду благодарна, если отпишетесь и проконсультируете меня уже в ближайшее время.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 894
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Создание сайта

Сообщение klonik » 24 минуты назад

Конечно, помогу чем смогу. Мне пришлось больше часа потратить на просмотр и поиски в интернете разных сайтов, а потом остановилась на одном из них. И вот не получилось остаться в стороне от вашего сообщения. Компания по программированию сайтов на hmlt, css, php здесь https://www.zuber.kz предлагает сначала ознакомиться с ценами и видами услуг, прежде чем останавливаться на одной из них. Я считаю, что нужно отдавать предпочтение проверенным и надёжным организациям, которые уже не первый год предлагают всем и каждому клиенту широкий спектр услуг и демократичные цены.
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