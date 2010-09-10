Сообщение klonik » 22 минуты назад

Здравствуйте. Со смерти деда прошёл уже год, хотим организовать поминальный обед. Прошу вас отписаться и помочь советами, куда именно стоит заглянуть в ближайшее время, чтобы согласовать все нюансы с сотрудником похоронного бюро?