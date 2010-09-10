Похоронное бюро
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Похоронное бюро
Здравствуйте. Со смерти деда прошёл уже год, хотим организовать поминальный обед. Прошу вас отписаться и помочь советами, куда именно стоит заглянуть в ближайшее время, чтобы согласовать все нюансы с сотрудником похоронного бюро?
Re: Похоронное бюро
Понимаю вас, мне самой пришлось просмотреть в интернете как минимум несколько сайтов, и только потом выбрала бюро ритуальных услуг. Не нужно переживать по этому поводу, советую перейти по ссылке https://traur.by/ ритуальные услуги в Минске заказать можно в любое удобное время, нужно только оставить свой контактный номер телефона для связи и в скором времени сотрудник выйдет на связь. Мы пользовались услугами этого похоронного бюро, когда умерла бабушка, ребята быстро всё организовали и помогли провести поминальный обед. Наша семья была в трауре, и вряд ли бы удалось обойтись без посторонней помощи.
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