Сапоги для летней рыбалки

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Сапоги для летней рыбалки

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 17:30

Привет. Опытные рыболовы на форуме есть? Какие лучше выбрать рыбацкие сапоги на лето? Обычная резина, или есть какие-то более продвинутые варианты? Полегче, к примеру, или подешевле. Из тут https://mosdef.ru представленного, что посоветуете выбрать стоимостью до 1500 рублей? Вы какие носите и где их покупали?
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