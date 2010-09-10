Сапоги для летней рыбалки
А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Сапоги для летней рыбалки
Привет. Опытные рыболовы на форуме есть? Какие лучше выбрать рыбацкие сапоги на лето? Обычная резина, или есть какие-то более продвинутые варианты? Полегче, к примеру, или подешевле. Из тут https://mosdef.ru представленного, что посоветуете выбрать стоимостью до 1500 рублей? Вы какие носите и где их покупали?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость