Усиление композитными материалами
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Усиление композитными материалами
Нужно решить вопрос с поиском компании, которая в Москве делает усиление строительных конструкций композитными материалами. Буду благодарна вам за ответы и от советов я точно не откажусь.
Re: Усиление композитными материалами
Здравствуйте. Мне пришлось в интернете прогуляться по сайтам, поэтому решила отписаться и проконсультировать вас, поделиться для удобства ссылкой на проверенную организацию. К слову будет сказано, ребята настоящие профессионалы своего дела и всегда готовы помочь, поэтому рекомендую воспользоваться услугами вот этой https://composit-s.ru/uslugi/usilenie-s ... terialami/ компании и останется только подождать, пока заявку рассмотрит специалист, ответит на все вопросы и останется согласовать ряд важных нюансов, связанных с запуском работ. Сервис на высоте, сделали всё даже раньше обещанного срока, что немало важно для нашей фирмы.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей