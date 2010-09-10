Усиление композитными материалами

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 897
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Усиление композитными материалами

Сообщение zevc » 39 минут назад

Нужно решить вопрос с поиском компании, которая в Москве делает усиление строительных конструкций композитными материалами. Буду благодарна вам за ответы и от советов я точно не откажусь.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 896
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Усиление композитными материалами

Сообщение klonik » 25 минут назад

Здравствуйте. Мне пришлось в интернете прогуляться по сайтам, поэтому решила отписаться и проконсультировать вас, поделиться для удобства ссылкой на проверенную организацию. К слову будет сказано, ребята настоящие профессионалы своего дела и всегда готовы помочь, поэтому рекомендую воспользоваться услугами вот этой https://composit-s.ru/uslugi/usilenie-s ... terialami/ компании и останется только подождать, пока заявку рассмотрит специалист, ответит на все вопросы и останется согласовать ряд важных нюансов, связанных с запуском работ. Сервис на высоте, сделали всё даже раньше обещанного срока, что немало важно для нашей фирмы.
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