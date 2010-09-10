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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 897 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Подскажите Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 14:40 Здравствуйте. На каком сайте стоит покупать оптические уплотнители? Нет желания просматривать многочисленные каталоги и поэтому, решила у вас поинтересоваться и спросить. Что думаете? Вернуться к началу

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 898 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Подскажите Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 15:13 Думаю, что нужно сравнивать цены, только потом регистрироваться на сайте интернет магазина и покупки совершать онлайн. Я всегда стараюсь изучать условия оплаты, консультироваться, а потом уже только – покупать всё, что нужно. Здесь https://fibotelecom.ru/catalog/optiches ... nenie/cwdm заказывала уже дважды уплотнители и всегда заявки обрабатывают быстро, отвечают на все вопросы и помогают советами. Рекомендую вам спрашивать, если что-то непонятно и вам обязательно помогут разобраться во всех важных нюансах, как это было в моей ситуации. Не зря сохранила себе ссылку на сайт и вот она снова пригодилась, сэкономила ваше время и нервы. Вернуться к началу

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