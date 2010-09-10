Кассовое оборудование
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Кассовое оборудование
Сориентируйте какие сейчас цены на кассовое оборудование?
- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Re: Кассовое оборудование
Советую Вам самостоятельно зайти на сайт интернет магазина НТС и посмотреть актуальные цены на торгово-кассовое оборудование. Считаю в Беларуси оно именно здесь продаётся по самой выгодной цене. Уже пару раз заказывали у них неавтономное кассовое оборудование для общепита.
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