Кассовое оборудование

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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Кассовое оборудование

Сообщение Радищева » Вчера, 14:49

Сориентируйте какие сейчас цены на кассовое оборудование?
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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Re: Кассовое оборудование

Сообщение Шапошникова » 53 минуты назад

Советую Вам самостоятельно зайти на сайт интернет магазина НТС и посмотреть актуальные цены на торгово-кассовое оборудование. Считаю в Беларуси оно именно здесь продаётся по самой выгодной цене. Уже пару раз заказывали у них неавтономное кассовое оборудование для общепита.
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