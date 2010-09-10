Мы скоро летим в Анталию!
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Мы скоро летим в Анталию!
Всем привет! Мы совсем скоро летим в отпуск в Анталию! Это моя первая поездка в Турцию и хочется как можно больше всего увидеть. Подскажите - как там можно сам город изучить?
Re: Мы скоро летим в Анталию!
Турция - очень интересная страна и поэтому рекомендую внимательно выслушать все, что вам скажет ваш гид на ознакомительном собрании. Он будет предлагать экскурсии по стране, советую парочку взять как минимум - увидите много интересного. Но не надо забывать, что и сама Анталья стоит того, чтобы ее изучить. Вот ссылка на гидов, которые предлагают экскурсии по этому городу. Там есть что посмотреть - и прогулки по старому городу, и гастрономические туры - да много всего!
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