Мы скоро летим в Анталию!

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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Мы скоро летим в Анталию!

Сообщение Fillana » Сегодня, 18:23

Всем привет! Мы совсем скоро летим в отпуск в Анталию! Это моя первая поездка в Турцию и хочется как можно больше всего увидеть. Подскажите - как там можно сам город изучить?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Мы скоро летим в Анталию!

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 21:14

Турция - очень интересная страна и поэтому рекомендую внимательно выслушать все, что вам скажет ваш гид на ознакомительном собрании. Он будет предлагать экскурсии по стране, советую парочку взять как минимум - увидите много интересного. Но не надо забывать, что и сама Анталья стоит того, чтобы ее изучить. Вот ссылка на гидов, которые предлагают экскурсии по этому городу. Там есть что посмотреть - и прогулки по старому городу, и гастрономические туры - да много всего!
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