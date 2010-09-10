Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Здравствуйте. Прошу вас о помощи, на каком сайте заказывать услугу – аренда колёсного экскаватора в Москве? Надеюсь, что вы проконсультируете и поможете мне советами, что скажете?
Re: Подскажите
Скажу, что мне друг скинул ссылку и посоветовал воспользоваться услугами и помощью только одной компании. Поэтому, рекомендую вам не спеша ознакомиться с условиями оплаты и сроками арендами. МД Констракшн Групп предлагает клиентам выгодные цены и хороший сервис. Уже не первый год пользуемся их услугами, и всегда заявки обрабатывают быстро. На все вопросы отвечает менеджер по телефону и помогает разобраться в важных нюансах. Думаю, что вам обязательно нужно себе сохранить ссылку куда-то в закладки, чтобы на всякий случай была под рукой, и можно было её открыть.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя