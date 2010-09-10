Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 899
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 22:07

Здравствуйте. Прошу вас о помощи, на каком сайте заказывать услугу – аренда колёсного экскаватора в Москве? Надеюсь, что вы проконсультируете и поможете мне советами, что скажете?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 898
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 22:33

Скажу, что мне друг скинул ссылку и посоветовал воспользоваться услугами и помощью только одной компании. Поэтому, рекомендую вам не спеша ознакомиться с условиями оплаты и сроками арендами. МД Констракшн Групп предлагает клиентам выгодные цены и хороший сервис. Уже не первый год пользуемся их услугами, и всегда заявки обрабатывают быстро. На все вопросы отвечает менеджер по телефону и помогает разобраться в важных нюансах. Думаю, что вам обязательно нужно себе сохранить ссылку куда-то в закладки, чтобы на всякий случай была под рукой, и можно было её открыть.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость