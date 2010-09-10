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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 899 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Подскажите Цитата Сообщение zevc » Вчера, 22:07 Здравствуйте. Прошу вас о помощи, на каком сайте заказывать услугу – аренда колёсного экскаватора в Москве? Надеюсь, что вы проконсультируете и поможете мне советами, что скажете? Вернуться к началу

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 898 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Подскажите Цитата Сообщение klonik » Вчера, 22:33 Скажу, что мне друг скинул ссылку и посоветовал воспользоваться услугами и помощью только одной компании. Поэтому, рекомендую вам не спеша ознакомиться с условиями оплаты и сроками арендами. МД Констракшн Групп предлагает клиентам выгодные цены и хороший сервис. Уже не первый год пользуемся их услугами, и всегда заявки обрабатывают быстро. На все вопросы отвечает менеджер по телефону и помогает разобраться в важных нюансах. Думаю, что вам обязательно нужно себе сохранить ссылку куда-то в закладки, чтобы на всякий случай была под рукой, и можно было её открыть. Вернуться к началу

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