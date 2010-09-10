Оператор-менеджер на Onlyfans

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roterb
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 07 авг 2016, 13:58

Оператор-менеджер на Onlyfans

Сообщение roterb » Сегодня, 13:39

Мы — агентство, продвигающее моделей на американской платформе.

В нашу команду ищем креативных операторов-менеджеров чата для продвижения страниц моделей на американской платформе Onlyfans.

В ваши задачи будет входить:
- Ведение диалогов от имени модели.
- Продажа контента от имени модели (взрослый контент тоже).
Знание английского не ниже B1

Заработная плата выплачивается каждого 1-го и 15-го числа на крипту в долларах$.

График посменный, выбираете сами — 6 дней в неделю по 8 часов.

Трафик стабильный до 8к фанов в месяц( для новых анкет)

Обучаем шаблонам, азам, а также в компании есть профессионалы, способные поднять любой уровень квалификации.

Для связи писать в телеграмм @czinazess
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