Оператор-менеджер на Onlyfans
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Оператор-менеджер на Onlyfans
Мы — агентство, продвигающее моделей на американской платформе.
В нашу команду ищем креативных операторов-менеджеров чата для продвижения страниц моделей на американской платформе Onlyfans.
В ваши задачи будет входить:
- Ведение диалогов от имени модели.
- Продажа контента от имени модели (взрослый контент тоже).
Знание английского не ниже B1
Заработная плата выплачивается каждого 1-го и 15-го числа на крипту в долларах$.
График посменный, выбираете сами — 6 дней в неделю по 8 часов.
Трафик стабильный до 8к фанов в месяц( для новых анкет)
Обучаем шаблонам, азам, а также в компании есть профессионалы, способные поднять любой уровень квалификации.
Для связи писать в телеграмм @czinazess
В нашу команду ищем креативных операторов-менеджеров чата для продвижения страниц моделей на американской платформе Onlyfans.
В ваши задачи будет входить:
- Ведение диалогов от имени модели.
- Продажа контента от имени модели (взрослый контент тоже).
Знание английского не ниже B1
Заработная плата выплачивается каждого 1-го и 15-го числа на крипту в долларах$.
График посменный, выбираете сами — 6 дней в неделю по 8 часов.
Трафик стабильный до 8к фанов в месяц( для новых анкет)
Обучаем шаблонам, азам, а также в компании есть профессионалы, способные поднять любой уровень квалификации.
Для связи писать в телеграмм @czinazess
1 сообщение • Страница 1 из 1
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