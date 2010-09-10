Сообщение roterb » Сегодня, 13:39

Мы — агентство, продвигающее моделей на американской платформе.



В нашу команду ищем креативных операторов-менеджеров чата для продвижения страниц моделей на американской платформе Onlyfans.



В ваши задачи будет входить:

- Ведение диалогов от имени модели.

- Продажа контента от имени модели (взрослый контент тоже).

Знание английского не ниже B1



Заработная плата выплачивается каждого 1-го и 15-го числа на крипту в долларах$.



График посменный, выбираете сами — 6 дней в неделю по 8 часов.



Трафик стабильный до 8к фанов в месяц( для новых анкет)



Обучаем шаблонам, азам, а также в компании есть профессионалы, способные поднять любой уровень квалификации.



Для связи писать в телеграмм @czinazess