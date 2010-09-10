Подскажите
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Подскажите
Добрый день. Сколько стоит закодировать человека в Москве? Мой лучший друг пьёт, и никто не может его убедить в том, что нужно начать следить за своим здоровьем. Что скажете на это? Буду благодарна за комментарии и от советов точно не откажусь.
Re: Подскажите
Здравствуйте. Я вас понимаю, сама просматривала в интернете разные сайты, а потом уже только остановилась на одной столичной клинике. Рекомендую вам внимательно прогуляться по страницам сайта https://www.narkologicheskaya-klinika-m ... -alkogolya а потом задать вопросы и получить на них ответы. Порадовали демократичные цены, широкий спектр услуг и сервис. Выражаю благодарность всему медицинскому персоналу, быстро поставили папу на ноги и закодировали. Проблемы нужно решать по мере их поступления, тем более – если они касаются здоровья. Не забывайте ссылки на сайты сохранять себе в закладки, они вам ещё пригодятся.
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