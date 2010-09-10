Сообщение klonik » Сегодня, 16:09

Добрый день. Сколько стоит закодировать человека в Москве? Мой лучший друг пьёт, и никто не может его убедить в том, что нужно начать следить за своим здоровьем. Что скажете на это? Буду благодарна за комментарии и от советов точно не откажусь.