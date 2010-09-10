Запчасти для лифта
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Запчасти для лифта
Привет, друзья! Мы ищем надежного поставщика электрических компонентов для нашего лифта. Где можно найти качественные автоматы, контакторы, реле и блоки питания?
Re: Запчасти для лифта
Привет! Я бы порекомендовала обратиться в «Гринвич». Это крупный поставщик электрооборудования, включая запчасти лифта и эскалаторов. У них есть широкий выбор автоматов, контакторов, реле, блоков питания и многих других электрических компонентов, которые вам могут понадобиться. Качество товара на высшем уровне, а цены довольно приемлемы. Я уже несколько раз заказывала у них электрические компоненты для нашего лифта, проблем не возникало.
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