Сообщение klonik » Сегодня, 10:30

Здравствуйте. Хотела у вас спросить, куда стоит заглянуть в ближайшее время, чтобы обменять криптовалюту? Было бы неплохо остановиться на каком-то одном сайте и поэтому, я решила написать вам и спросить.