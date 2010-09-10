Для чего нужны ICO?

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 903
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Для чего нужны ICO?

Сообщение klonik » Сегодня, 10:31

Может кто в теме токенов разбирается? Для чего нужны ICO? Хочу начать инвестировать, вот про крипту первая мысль возникла...
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 905
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Для чего нужны ICO?

Сообщение zevc » Сегодня, 11:19

Рекомендую вам не терять время и ознакомится вот с этим https://o-s-a.net/posts/bitmex.html материалом по вашей теме. Там все досконально описано, и ваш вопрос будет мигом решен) Сама подобным интересуюсь, так что советую почитать написанное не с потолка, а толковым автором)
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