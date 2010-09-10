Для чего нужны ICO?
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Для чего нужны ICO?
Может кто в теме токенов разбирается? Для чего нужны ICO? Хочу начать инвестировать, вот про крипту первая мысль возникла...
Re: Для чего нужны ICO?
Рекомендую вам не терять время и ознакомится вот с этим https://o-s-a.net/posts/bitmex.html материалом по вашей теме. Там все досконально описано, и ваш вопрос будет мигом решен) Сама подобным интересуюсь, так что советую почитать написанное не с потолка, а толковым автором)
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